Euro 2020, Mpenza: «Questo il miglior Belgio di sempre, sono i favoriti»

L’ex attaccante Emile Mpenza ha parlato del valore del Belgio e delle possibilità di vincere questo Europeo

Emile Mpenza, ex attaccante del Belgio, in una intervista a SportBild ha parlato del valore della Nazionale di Roberto Martinez e delle possibilità che ha di vincere Euro 2020.

«Questo il miglior Belgio di sempre. Ci sono qualità eccezionali e in ogni ruolo ci sono più giocatori di livello altissimo. Quasi tutta la rosa gioca nei club più importanti d’Europa e quindi sono tutti abituati a giocare ai massimi livelli e questo può essere un grande vantaggio. Per me il Belgio è la squadra favorita per il titolo europeo e lo ha dimostrato nelle prime tre gare del torneo e non sono tante le squadre che possono batterlo. Però anche nel 2018 il Belgio era favorito, ma alla fine è stata la Francia a vincere il Mondiale».