Espulsione Theo Hernandez, arriva la decisione della società! Francese avvisato, ecco cosa succederà nelle prossime ore

Espulsione Theo Hernandez, il francese sarà multato dopo il rosso di Firenze e il caso del rigore tolto a Pulisic: decisione presa

Come riferito dal Corriere della Sera, il Milan ha deciso di multare Theo Hernandez dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina a fine partita e dopo il caso del rigore scippato a Pulisic. Questo il trafiletto del giornale sul tema:

PAROLE – «Caos Milan, già svanito l’effetto della vittoria nel derby. La squadra non ha seguito i diktat di Fonseca sui rigori, Theo Hernandez sarà multato per l’espulsione a fine partita e mette ancora di più in difficoltà il tecnico con la sua assenza alla ripresa per almeno due giornate».