Esonero Pioli, la RIVELAZIONE: «Addio a un passo, il Milan pensa già al sostituto»

Esonero Pioli, la RIVELAZIONE: «Addio a un passo, il Milan sta già pensando al suo sostituto». Gli aggiornamenti

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ma che quasi certamente non verrà rispettato.

Come confermato questa mattina da Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera avrebbe già deciso di esonerare il tecnico al termine di questa stagione nonostante le ultime dichiarazioni di facciata. Il club sta già pensando al suo sostituto.