Esonero Pioli, c’è una strana sensazione: la svela Passerini

Esonero Pioli, Carlos Passerini ha analizzato il momento di Stefano Pioli sulla panchina del club rossonero: c’è una strana sensazione

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato così del possibile esonero di Pioli sulla panchina del Milan:

«In un recente viaggio a Milano, il patron Cardinale ha confermato la fiducia a Pioli e la situazione non è cambiata: dall’allenatore come da tutta la squadra si pretende una svolta netta sia nel gioco sia nei risultati, ma la sensazione è che finché si viaggerà dentro alle prime quattro posizioni in campionato, obiettivo minimo fissato dal club in estate, difficilmente ci saranno colpi di scena. Anche perché al momento il mercato delle panchine non offre alternative all’altezza».