Esonero Pioli, il Milan fissa la deadline: decisione in Primavera. Ecco cosa filtra

Esonero Pioli, il Milan ha fissato la deadline sul futuro del tecnico: decisione in Primavera. Panchina a rischio?

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale e tutto il Milan, delusi per l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo quella ancora più dolorosa dalla Champions League, hanno fissato per la prossima Primavera la deadline per decidere il futuro di Stefano Pioli.

Ad oggi, nonostante un contratto fino al 2025 e una riconoscenza comunque immutata della società verso il percorso fatto alla guida dei rossoneri, la sensazione forte è che le strade si separeranno. Solo la qualificazione in Champions e la vittoria dell’Europa League potrebbero permettere a Pioli di salvare la panchina.