Esonero Garcia: contro il Milan la partita decisiva! La situazione in casa Napoli, con un all-in dopo la sosta nazionali

Il Napoli campione d’Italia non ha iniziato il campionato nel modo migliore. Tre sconfitte in queste otto uscite di Serie A: così Rudi Garcia rischia l’esonero.

Decisive le prossime tre partite dopo la sosta – Verona e Milan, con l’Union Berlino in mezzo – in caso non arrivino i risultati, potrebbe arrivare anche l’esonero.