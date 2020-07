ESCLUSIVA MN24 – Giorgio Dusi (esperto Bundes): «Milan prendi Neuhaus»

Il Milan farebbe bene a riscattare Rebic e dovrebbe puntare sul centrocampista 23enne del ‘Gladbach; la nostra intervista a Giorgio Dusi

Dopo averlo pungolato sulla questione relativa a Ralf Rangnick, abbiamo chiesto a Giorgio Dusi, corrispondente di goal.com e fondatore di bundesitalia.com, delle opinioni sul mercato del Milan sempre in chiave Bundesliga:

Come giudichi la stagione di Ante Rebic? Il Milan fa bene a riscattarlo?

«La stagione di Rebic è stata a due facce; la prima, molto negativa e la seconda invece estremamente positiva. Come ha dichiarato Rebic stesso, molto è dipeso dall’atteggiamento tattico della squadra. Lui era abituato all’Eintracht a giocare con Haller che, per stile di gioco, è simile ad Ibra e così come si era trovato bene con Haller, si è trovato molto bene anche con Zlatan. Il Milan fa bene a tenerlo perché ha dimostrato di poter essere decisivo anche se in carriera non è mai stato molto continuo. Si tratta di un prestito biennale senza una cifra fissata per il riscatto ma considerato che anche l’Eintracht si è trovato bene con André Silva penso non sarà un problema trovare un accordo».

Quali giocatori consiglieresti al Milan per il futuro e perché?

«Faccio il nome di un giocatore che a me piace tantissimo, che è Florian Neuhaus, centrocampista classe ’97 del Borussia Monchengladbach. Ha giocato sia interno nel centrocampo a tre che nei due davanti alla difesa, ha un piede sopraffino, una grande visione di gioco e quest’anno ha anche imparato a fare il regista in fase di impostazione. E’ molto bravo, vede bene la porta, ha senso dell’assist e si può andare a prendere a prezzi ‘moderati’. Non dico che il ‘Gladbach lo faccia andar via a poco ma sarebbe un giocatore su cui investire per una squadra come il Milan».