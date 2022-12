Errori Lukaku: rimpianto mancata convocazione di Origi?

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale dopo il pari contro la Croazia. Pesano gli errori di Lukaku, rimpianto mancata convocazione di Origi?

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale dopo il pari contro la Croazia. Pesano gli errori di Lukaku, che ha sbagliato almeno 4 palle gol.

A questo punto è d’obbligo la riflessione sulle scelte di Martinez per i convocati dal portare in Qatar. L’attaccante neroazzurro è l’unica punta centrale di ruolo scelta e non era al top della condizione. Diventa un rimpianto non aver convocato Origi per avere una freccia in più al suo arco?