Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, scrive alla nazionale di Gunes prima dell’esordio contro l’Italia

«Sono molto emozionato. Lo so, siamo tutti emozionati. Oggi i nostri ragazzi scendono in campo per Euro 2020. Maestro Senol figli miei… qualunque sarà il risultato, sappiate che vi amiamo tutti molto. Siamo sempre al vostro fianco. Che Allah vi benedica e vi aiuti».