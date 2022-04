Empoli Milan Primavera: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 32esima giornata di campionato

Il Milan Primavera torna in campo in occasione dell’esordio del nuovo tecnico Terni per tentare di risalire la china in un campionato sempre più complicato. Avversario di giornata l’Empoli.

Empoli Milan Primavera 2-1: cronaca e moviola

1′ Iniziato il match

8′ Tiro Fazzini – battuta rapida di un calcio di punizione dell’Empoli che sorprende la difesa rossonera, conclusione però sul fondo

10′ Gol Di Gala – ottima inziativa di Roback sulla fascia, palla per Nasti che serve il compagno in area bravo nell’uno contro uno che conclude a giro sul secondo palo siglando il gol del vantaggio

16′ Occasione Nasti – contropiede rossonero con l’attaccante che si ritrova a tu per tu con Biagini, bravo a parare il tiro in diagonale dell’avversario

27′ Tiro Nasti – sugli sviluppi di calcio d’angolo il rossonero prova ad indirizzare verso la porta il cross la sua conclusione finisce alta

29′ Tiro Baldanzi – iniziativa di Rizza sulla fascia che mette in mezzo per il compagno che trova l’anticipo sui difensori ma la sua conclusione finisce fuori

39′ Tiro Fazzini – iniziativa personale del giocatore dell’Empoli che parte dalla sinistra driblanndo due giocatori, gli nega il gol la parata con il piede di Desplanches

44′ Gol di Pezzola – sugli sviluppi di calcio d’angolo il giocatore dell’Empoli e più bravo di tutti e prende i tempo di testa battendo un incolpevole Desplanches

45’+ 1 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

56′ Tiro Degli Innocenti – iniziativa dell’Empoli che premia Degli Innocenti che prova la conclusione da fuori area , tiro alto sopra la traversa

61′ Fase spezzettata del match tanti falli ad interrmpere e spezzare il ritmo di gioco

65′ Gol di Degli Innocenti – clamoroso errore di Desplanches che in fase di costruzione dal basso sbaglia il rinvio, passaggio troppo corto per Robotti, ne approfitta il giocatore dell’Empoli che ruba palla e firma la rimonta

Empoli Milan Primavera 2-1: risultato e tabellino

EMPOLI PRIMAVERA (4-3-2-1) : Biagini, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Fazzini, Baldanzi, Magazzu, Guarino, Boli, Fini, Kaczmarski. A disp: Fantoni, Rossi, Evangelisti, Baggiani, Ignacchiti, Renzi, Barsi, El Biache, Filì, Bonassi, Peralta, Dragoner. All.: Buscè.

MILAN PRIMAVERA (4-4-2): Desplanches; Borges, Coubis, Stanga, Incorvaia; Gala, Robotti, Eletu, Di Gesù; Nasti, Roback A disp.: Bertaccioni, Nava, Obaretin, El Hilali, Tolomello, Foglio, Omoregbe, Rossi, Boni, Marshage, Piantedosi, Traorè. All. Terni.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo

RETE: 10′ Gala; 45′ Pezzola; 65′ Degli Innocenti

AMMONITI: 22′ Nasti; 62′ Pezzola;