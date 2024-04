Emery elogia l’obiettivo del mercato Milan: «Contro l’Arsenal è stato decisivo»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Zaniolo. Emery ha così elogiato l’obiettivo rossonero

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra lontano dall’Aston Villa. L’attaccante italiano, è in prestito dal Galatasaray e ha molto mercato in Italia, con Fiorentina e Napoli in prima fila ma anche con il calciomercato Milan interessato. In occasione della vittoria dei Villans contro l’Arsenal però sono arrivate le parole di Emery, che ha promosso la sua prestazione.

«Nel secondo tempo abbiamo cercato di evitare il loro pressing, anche con le palle lunghe per Zaniolo ed il risultato è stato ottimo. Sono felicissimo per lui. All’inizio della stagione è stata dura per lui e l’impatto non è stato semplice, ma da un paio di mesi qualcosa è cambiato. Ora è concentrato di più e meglio rispetto a prima, si allena di più e in modo migliore, cercando di aiutare la squadra in ogni partita sia che giochi 10, 20, 30, 45 o 60 minuti. E contro l’Arsenal lo si è visto chiaramente. Abbiamo bisogno di lui, gliel’ho detto tempo fa e nell’ultima sfida lo si è visto. Da qui a fine stagione abbiamo bisogno di questi giocatori al meglio».