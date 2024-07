Emerson Royal Milan: non si chiude in giornata. Parti al lavoro, ecco quando può arrivare la fumata bianca per il terzino

Come riferito da Matteo Moretto su X, il Milan è in stretto contatto con il Tottenham per definire l’operazione Emerson Royal ma non è prevista una chiusura in giornata.

L’affare non è imminente, anche se il club rossonero confida di sbloccarlo nel corso di questa settimana. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva tra parte fissa e bonus.