Emerson Royal Milan, è lui la PRIMISSIMA scelta: così il Diavolo spera di convincere gli Spurs. Il PIANO

Emerson Royal Milan, è lui la PRIMISSIMA scelta per la fascia destra: così il Diavolo spera di convincere gli Spurs. Il PIANO

Il calciomercato Milan è pronto a fare sul serio per Emerson Royal, terzino di proprietà del Tottenham che potrebbe lasciare la Premier League nel corso delle prossime settimane.

Secondo la Gazzetta dello Sport il brasiliano è e resta la prima scelta dei rossoneri per la fascia destra. Il club vuole fare in fretta ma senza spingersi troppo oltre, cioè senza superare quota 20 milioni di euro per il suo cartellino: fissare il traguardo a 18 sarebbe l’ideale.