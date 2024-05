Emerson Royal Milan: ecco da cosa dipende l’arrivo del difensore, l’IDEA del club

Emerson Royal piace al calciomercato Milan, che aveva pensato a lui già in passato. Da cosa dipende il suo arrivo

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per la difesa c’è Emerson Royal. Il club rossonero aveva pensato a lui già in passato, quando erano in dirigenza Paolo Maldini e Frederic Massara. Quest’ultimo in particolare aveva incontrato uno dei suoi agenti in Italia prima a luglio 2020 e poi a giugno 2021, ma in entrambe le occasioni la trattativa non è andata in porto.

Ora, come riportato da Calciomercato.com c’è stato un ritorno di fiamma. Emerson Royal ha anche il passaporto spagnolo, quindi non è extracomunitario. In ogni caso, prima di decidere se affondare il colpo o meno, il Milan aspetterà il parere del nuovo allenatore che a fine stagione prenderà il posto in panchina di Stefano Pioli.