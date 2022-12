El Haddaoui consiglia Ziyech: «Lasci il Chelsea»

L’ex centrocampista El Haddaoui ha elogiato il marocchino Ziyech e dato un consiglio in ottica calciomercato

«Ziyech ha bisogno di aria fresca, il Chelsea non gli dà fiducia. Sta tornando molto forte. Il problema con Vahid è che non lo voleva convocare, lo ha turbato. Quando c’era un’impegno della Nazionale tutti partivano mentre lui rimaneva a Londra, vedeva i giocatori del Chelsea al suo stesso livello partire e lui non che forse è anche ad un livello superiore. Ha perso un pò di fiducia, se non giochi perdi la motivazione e il rendimento in campo ne risente. Ora stiamo vedendo il suo vero potenziale, quello di cui è capace, deve lasciare il Chelsea e andare al Manchester United perchè Ten Hag lo vuole in squadra. Avrà modo di rifarsi, ma deve lasciare il Chelsea»