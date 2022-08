E’ scomparso Villiam Vecchi: il messaggio di cordoglio del club rossonero

E’ scomparso Villiam Vecchi: il messaggio del Milan per ricordare l’ex portiere ed ex preparatore dei portieri rossoneri

E’ scomparso, all’età di 73 anni, Villiam Vecchi, ex portiere del Milan ed ex preparatore dei portieri rossoneri con Carlo Ancelotti in panchina. Ecco il messaggio pubblicato dal club rossonero su Twitter:

Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007 pic.twitter.com/b2ReWR5Q1j — AC Milan (@acmilan) August 3, 2022

