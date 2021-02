È di nuovo Ibrahimovic contro Lukaku: il confronto tra i due bomber

Tornano ad incontrarsi Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku dopo la lite avvenuta nell’ultimo derby di Coppa Italia

Ibrahimovic contro Lukaku, atto 2. No, non è il titolo di un prossimo film, ma di sicuro lo scontro tra i due bomber di Milan ed Inter dopo l’ultima, furiosa lite nel derby dello scorso 26 gennaio tiene calda una stracittadina che dirà tantissimo sul proseguio del campionato. Andiamo a confrontare il rendimento stagionale dei due.

Lo svedese è senza ombra di dubbio il leader tecnico e carismatico del Milan, anche se i rossoneri nel suo periodo di assenza hanno comunque tenuto alta l’asticella dei risultati. Per il classe ’81 sono 16 gol in 18 gare stagionali, 14 su 12 gare in Serie A (la miglior media gol del campionato con 1,27/p). Per il gigante belga sono invece 22 centri in 29 gare, 16 su 21 in campionato, dove è il capocannoniere in coabitazione con Cristiano Ronaldo.