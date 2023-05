Dzeko a Prime: «Eravamo tutti concentrati dal primo all’ultimo»

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha parlato così a Prime Video nel postpartita della partita contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel postpartita di Milan-Inter di Champions League, Edin Dzeko ha parlato così.

LE PAROLE –: «Eravamo tutti concentrati dal primo all’ultimo minuto. Chi mi conosce sa che sono questo, io do tanto di più e non solo gol. Sono sempre contento anche quando non faccio gol, ho lavorato per la squadra che soprattutto serve in queste partite».