Caldara Milan: il difensore lascerà i rossoneri a fine stagione. TUTTI dettagli sul suo futuro

Caldara Milan: il difensore lascerà i rossoneri a fine stagione a parametro zero. TUTTI dettagli sul suo futuro

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mattia Caldara è pronto a lasciare il Milan a titolo definitivo al temine della stagione.

Il club rossonero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno al difensore classe ’94, che non è mai sceso in campo con la prima squadra in tutta la stagione e che ha passato la maggior parte del tempo in infermeria a causa dei numerosi problemi fisici.