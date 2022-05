Dybala ha scelto l’Inter: rimpianto per i tifosi del Milan? L’argentino vorrebbe così vendicarsi della Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha fatto la sua scelta per il futuro: l’argentino vuole unirsi all’Inter a parametro zero nelle prossime settimane.

L’argentino, continua il quotidiano, ha voglia di riprendersi la rivincita sulla Juve che lo ha scaricato e i nerazzurri gli stanno offrendo l’occasione perfetta. Per lui possibile firma per un ingaggio pari a 6 milioni di euro più bonus a stagione per quattro anni. Il giocatore era stato accostato in maniera blanda anche al Milan.