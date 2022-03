Dybala, parola a chi lo conosce bene: «Il Milan può essere un’idea»

Miccichè, ex vicepresidente del Palermo, in esclusiva a Juventusnews24.com su Paulo Dybala

Guglielmo Miccichè, ex vicepresidente del Palermo di Dybala, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com.

Ecco le sue parole sull’attaccante argentino che lascerà la Juve a parametro zero al termine della stagione.

Capitolo futuro: pensa che possa rimanere in Italia? Conoscendolo, quale potrebbe essere la piazza ideale in Serie A?

«Personalmente spero che rimanga in Italia e continui in Serie A. Penso che la piazza ideale per lui sia Napoli, poi anche il Milan».

