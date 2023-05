Dubcova Milan: cessione o permanenza? Il futuro della rossonera

La stagione di Kamila Dubcova è stata decisamente sotto le aspettative. Ora ci si interroga sul futuro della rossonera

Ha ancora un anno di contratto con il club rossonero. Il direttore Spina e mister Ganz dovranno valutare se darle un’altra possibilità in rossonero o se magari allungarle il contratto e girarla in prestito sul mercato per un anno per permetterle di ritrovare fiducia nei suoi colpi.