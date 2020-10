Duarte tornato a Milanello ma contro il Celtic non ci sarà: le ultime

Leo Duarte è tornato a Milanello dopo il tampone negativo ma contro il Celtic non ci sarà: ci sarà contro la Roma?

Leo Duarte è tornato ad allenarsi insieme ai propri compagni nel corso di questa settimana dopo essere guarito dal covid-19, il centrale brasiliano tuttavia non è stato inserito da Stefano Pioli nella lista dei convocati per la sfida in programma domani sera a Glasgow contro il Celtic.

Il difensore centrale brasiliano è ancora in una condizione precaria essendo appena tornato ad allenarsi insieme al gruppo, i prossimi giorni permetteranno di far capire a Pioli se l’ex Flamengo potrà essere tra gli arruolabili contro la Roma in campionato.