DS Milan, Tare e non solo: tanti nomi sul taccuino di Furlani

DS Milan, non c’è solo Igli Tare nella lista di Furlani. Le mosse dell’amministratore delegato per cercare il nuovo direttore sportivo

Giorgio Furlani incontrerà Paratici, Tare, Krosche, Thiago Scuro e forse altri candidati per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. L’idea è chiedere a ciascuno che cosa farebbe di questa squadra, in fase di calciomercato e non solo. E qui si va dalla restaurazione, quindi magari 2 cessioni pesanti e 5-6 acquisti, alla rivoluzione completa. A riportarlo è Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.