Dragusin Milan, Gilardino volta pagina: «È ormai il passato, lo abbiamo salutato»

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, si è espresso così sull’addio di Dragusin, il difensore accostato al Milan è andato al Tottenham

Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Genoa Torino, il tecnico del Grifone Alberto Gilardino ha parlato così in merito alla cessione di Radu Dragusin al Tottenham, dopo essere stato inseguito a lungo da altri club anche italiani come il Milan.

LE PAROLE – «Lo abbiamo salutato e gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo. Radu, allo stesso tempo, è passato. Il pensiero ora è su Bani. De Winter, Vasquez, Vogliacco e Matturro. Il mio pensiero è cercare di esaltare di più questi giocatori e da parte loro ci deve essere la voglia di alzare un centimetro in più in questo girone di ritorno. Perchè si è alzata l’asticella e si alzerà in questo girone di ritorno. Le squadre si rinforzeranno e io devo pensare al presente. La squadra ha voglia di stupire e giocare e soprattutto davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare una partita attenta, gagliardi e bravi quando abbiamo il pallone»