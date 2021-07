A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha elogiato la Nazionale di calcio italiana campione a Euro 2020

Mario Draghi, presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi, di fronte alla Nazionale italiana, ha elogiato gli Azzurri per la vittoria dell’Europeo.

«Oggi siete voi ad essere entrati nella storia, coi vostri gol e le vostre parate. E che parate! Con lo spirito di squadra forgiato dal commissario tecnico Roberto Mancini. Con i vostri sforzi, i vostri sacrifici. Penso alle lacrime di Leonardo Spinazzola. Voglio ringraziare anche tutte le vostre famiglie che vi hanno sostenuto, vi ha incoraggiato, è stata paziente. Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all’Italia. Ci avete messo al centro dell’Europa. Lo sport è un grande ascensore sociale, emargina il razzismo, è uno strumento di coesione soprattutto in periodi difficili come quelli che abbiamo vissuto».