Milan Salernitana streaming LIVE e diretta tv: dove vedere l’ultimo match di campionato. TUTTI i dettagli

Domani sera il Milan ospiterà la Salernitana a San Siro per la sfida valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023-24.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati potranno seguire l’ultima sfida di Olivier Giroud, Stefano Pioli e Simon Kjaer in rossonero (il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45) in diretta su DAZN e in streaming sull’app di DAZN.