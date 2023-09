Il giorno dopo Inter Milan, la mossa della dirigenza rossonera: i dettagli

La dirigenza rossonera ha voluto dare un segnale forte alla squadra dopo la sconfitta in Inter-Milan di ieri: ecco cosa è successo

In casa Milan è tempo di leccarsi le ferite dopo il derby perso contro l’Inter per 5 ad 1, ma la dirigenza rossonera prova subito ad intervenire per lanciare un segnale forte.

Come riferito da Sky Sport, Geoffrey Moncada, a rappresentanza dell’assetto dirigenziale rossonero, ci ha tenuto ad essere presente all’allenamento mattutino della squadra a Milanello in preparazione alla gara di Champions League contro il Newcastle.