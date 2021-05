Donnarumma: «Voglio restare al Milan, Raiola non decide per me»

Caso Donnarumma-ultras: incontro acceso. Il portiere rossonero smentisce un accordo con la Juve e rivela una cosa

Prosegue la telenovela Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 inizialmente non avrebbe voluto incontrare la delegazione di ultras, poi successivamente ha accettato il colloquio.

Il portiere, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, avrebbe spiegato il ritardo sul prolungamento, negando di aver preso già accordi con la Juventus: «Voglio restare al Milan e sul futuro decido io».

TRATTATIVA

Il Milan oltre gli 8 milioni di euro non andrà, l’aumento è considerato più che adeguato, la richiesta di Raiola però è superiore e non intende scendere sotto i 10 milioni. Gigio è finito come nel 2017 in una cosa più grande di lui, inizia ora la settimana più lunga.