Donnarumma verso il rinnovo, poi altre novità per la porta

Il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma. I dialoghi con Mino Raiola sono ben avviati

Il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma. I dialoghi con Mino Raiola sono ben avviati e sembrano destinati a portare al risultato aspettato. Diverso il discorso per Asmir Begovic che invece non dovrebbe essere confermato dai rossoneri: al suo posto tornerà Pepe Reina che non verrà riscattato dall’Aston Villa. Situazione complessa anche quella di Antonio Donnarumma, forse strettamente legata a quella del fratello. Al momento non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo, ma Raiola potrebbe cercare di ripetere il “colpo” già effettuato ai tempi di Fassone e Mirabelli.