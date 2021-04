Donnarumma, stop ai consigli: arrivano solo gli auguri più speciali, quelli che non ti dicono quello che devi fare ma ti strappano un sorriso

Donnarumma, stop ai consigli: arrivano solo gli auguri più speciali, quelli che non ti dicono quello che devi fare ma ti strappano un sorriso. Luigi Garlando con una lettera indirizzata al portiere, tramite Sportweek, augura il meglio al ragazzo, senza dirgli cosa fare. Gli auguri più semplici e speciali, senza alcuna pressione.

NESSUN CONSIGLIO- “Con questa mia voglio semplicemente augurarle tanta serenità. Di consigli, richiesti o meno, ne avrà già le tasche piene.

Le auguro la serenità- si legge- che serve per scegliersi un futuro. In fondo, è come parare un rigore. Bisogna scegliere da che parte tuffarsi. Finché il rigorista non calcia, non si può sapere quale sia la parte giusta. Così è anche per la sua scelta: restare al Milan o partire? Ognuno dei due rami del bivio ha un senso e una logica”.