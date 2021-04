Donnarumma, Ravezzani tuona: «Risparmi ai tifosi tutto questo»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia ha così parlato della possibile partenza di Gianluigi Donnarumma al termine della stagione

Come riportato da JuventusNews24, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del futuro di Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni.

«L’unica cosa che può fare Donnarumma è risparmiare ai tifosi il balletto sul rinnovo. Le ultime prestazioni non hanno convinto che debba guadagnare 10 milioni a stagione. È stata una stagione mediocre la sua. Non doveva affidarsi a uno come Raiola, che è la sala a luci rosse dei procuratori. Non è lui il cattivo e Donnarumma il buono, semplice nascondersi dietro a questa cosa. La colpa del giocatore è evidente. Quando ti affidi al più spietato dei procuratori, sai come andrà».