Donnarumma: «La Nazionale voleva venire a giocare qui. Sinner? Lo sento sempre, è un esempio». Le parole dell’ex Milan

Donnarumma ha rilasciato un’intervista al canale Twitter della Nazionale alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Venezuela. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere del Milan.

COSA DIRANNO LE AMICHEVOLI VERSO EURO 2024 – «Tanto, perché affrontiamo due squadre dure, sudamericane, allarghiamo il nostro bagaglio. Bisogna prepararle bene e affrontarle al massimo perché, anche se sono amichevoli, ci farà arrivare a partite importanti già pronti. Bisogna affrontarle con la testa giusta».

L’ITALIA TORNA A GIOCARE IN AMERICA DOPO 19 ANNI – «La Nazionale ci teneva tanto a venire qui, ci sono 20 milioni di italiani che ci sostengono. Il loro affetto fa piacere, noi lo dimostreremo e cerchiamo di farli divertire e renderli orgogliosi. Speriamo ci siano tanti italiani a sostenerci in queste due amichevoli».

L’INCONTRO CON SINNER – «Io lo conosco da un po’, è un mio caro amico, ci sentiamo sempre. E’ un esempio per tutti e per tutto lo sport italiano. Siamo orgogliosi per quello che sta facendo e sta dando all’Italia. Gli facciamo un in bocca al lupo. Che sia un esempio anche per noi per la sua mentalità, la sua voglia di vincere».