Donnarumma, clamoroso aggiornamento sul portiere ex Milan: salta Italia Francia! Il motivo

Donnarumma, ex portiere del Milan, salterà la sfida di questa sera in Nations League tra Italia e Francia a San Siro

Importante aggiornamento in vista della gara tra Italia e Francia questa sera a San Siro per quanto riguarda un ex Milan.

Niente presenza numero 71 con la nazionale per Gianluigi Donnarumma, out per la partita di questa sera, riporta Sky Sport, a causa di un virus intestinale: al suo posto gioca Vicario, portiere del Tottenham. Nessun ritorno nel suo stadio per il portiere del PSG.