Donnarumma, Milan: forse una soluzione si può trovare, è quella descritta questa mattina nel dettaglio da Gazzetta dello sport.

UNA POSSIBILITÀ- “Nelle ultime settimane- si legge a pag. 12- ha trovato spazio l’idea di una soluzione-ponte, con un rinnovo di al massimo 2 anni, sino al 2023. Un percorso che il club accetterebbe suo malgrado- prosegue il quotidiano- pur di venire incontro a Donnarumma questa fase delicata. Tutti si stanno adoperando per evitare scossoni. Ma alla fine il grande passo è nelle mani di Gigio”.

MOTIVAZIONE- Perché arrivare a questa soluzione? Il quotidiano spiega che Il rischio di una virata c’è, eppure non va data per scontata. Donnarumma e la sua famiglia hanno il Milan in testa, ma se la carriera lo chiama altrove. Ad ogni modo, Gigio chiede tempo per riflettere. Senza dimenticare Raiola.