Donnarumma al San Paolo per strappare il primo clean sheet

Donnarumma domani sera sarà titolare al San Paolo contro il Napoli: il portiere del Milan ancora a secco di clean sheet in Campania

Nonostante la giovane età, non ha ancora compiuto 22 anni, Gigio Donnarumma è titolare del Milan da cinque anni collezionando oltre 200 presenze. Domani sera tornerà in Campania, sua terra natale, per affrontare il Napoli

Eppure Donnarumma è riuscito a tenere la sua porta imbattuta per tre volte contro il Napoli, ma in tutte e tre le circostanze le partite si sono giocate a San Siro: nell’aprile 2018 in Milan-Napoli 0-0 con una grande parata su Milik e nell’inverno 2019 in ben due occasioni contro i partenopei di Ancelotti, 0-0 in campionato e 2-0 in Coppa Italia in favore dei rossoneri.

Nei cinque precedenti disputati al San Paolo invece il Milan ha collezionato solo due pareggi e tre sconfitte subendo sempre almeno una rete. Domani sera per Gigio Donnarumma ci sarà l’occasione di aggiungere un altro tassello alla propria carriera: lasciare Napoli con la porta inviolata.