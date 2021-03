Donnarumma a Raiola: «La mia volontà sul futuro è chiarissima»

Donnarumma avrebbe comunicato a Raiola l’intenzione di rimanere al Milan alle modalità però concordate dall’agente italo-olandese

Come riportato da La Stampa, Donnarumma avrebbe comunicato al suo agente Mino Raiola la ferma intenzione di rimanere al Milan e di lavorare quindi per giungere al tanto agognato rinnovo di contratto.

PASSI AVANTI – Le modalità dell’accordo però spettano a Mino Raiola: il Milan non vuole nessun accordo biennale ma punta ad un prolungamento di almeno tre anni per non correre il rischio di doversi trovare entro poco tempo a discutere l’ennesimo rinnovo. Per giungere a dama serve però una condizione imprescindibile: l’accesso alla prossima Champions League.