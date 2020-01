Donati commenta l’ormai quasi ritorno all’Atalanta di Caldara e ciò che gioverà al giovane centrale italiano

Ecco le parole dell’ex centrocampista del Milan Donati sul futuro di Caldara nel caso tornasse all’Atalanta.

«In una squadra come l’Atalanta in cui tutto funziona bene è tutto più semplice. Le qualità del giocatore non si discutono, sono di livello. Ora sta a lui decidere la destinazione giusta per ripartire alla grande»