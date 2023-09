Donadoni svela: «Volevano vendermi alla Juve, io spinsi per il Milan»

L’ex calciatore del Milan, Roberto Donadoni, svela un retroscena legato al suo arrivo in rossonero che riguarda anche la Juve

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni svela un retroscena di mercato relativo al suo arrivo al Milan: l’Atalanta voleva venderlo alla Juve, ma lui si oppose.

LE PAROLE – «Bortolotti, presidente dell’Atalanta, aveva deciso di vendermi alla Juve ma io, supportato dal d.s. Previtali, spinsi per il Milan. Tifavo per loro… La partita più bella del suo Milan? La finale di Coppa Campioni ’89 con la Steaua. Abbiamo giocato partite migliori e battuto avversari più forti, ma quello è lo spartiacque che ci ha proiettato in un’altra dimensione: li facemmo sembrare mediocri. E non lo erano».