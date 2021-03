Donadoni: «È uno degli attaccanti più promettenti, per me è da Milan»

Roberto Donadoni, ex giocatore storico rossonero, ha detto la sua sul cammino rossonero, toccando tantissimi argomenti

Roberto Donadoni, ex storico giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

«Penso che il Milan stia facendo più di quello che ci si poteva aspettare. Sono secondi in classifica dopo che l’andata l’hanno conclusa da campioni di inverno. Hanno vinto diverse partite e sono usciti dall’Europa League a testa altissima. Se il Milan ha fatto tutto questo significa che bisogna solo incrementare. In prospettiva ero e rimango fiducioso perché se i rossoneri continueranno a guardare in avanti, allora arriveranno tra i primi 3 posti».

Sullo scudetto: «Inter e Juventus sono più attrezzate. I tanti impegni, misti agli infortuni pesano. Se il Milan, però, vede l’eliminazione dall’Europa League come uno slancio, allora può ancora puntarci».

Sulle rivali Champions: «Il gioco del Milan di un mese fa e quello attuale, cambia relativamente poco. Nel doppio confronto con i Red Devils si sono viste cose impressionanti. Dunque pensare che le altre possano far bene alle spalle tutto è possibile, ma il Milan ha le capacità per chiudere nei primi tre posti».

Sulle assenze: «Pesa molto quella di Calabria, ma anche di Mandzukic: uno dal suo carattere serve come il pane. Fortunatamente è tornato Ibra».

Su Kessie: «Ha qualità incredibili, unite a fisicità e potenza, ma quest’anno è diventato un giocatore completo, è diventato leader della squadra dopo Ibrahimovic».

Su Tomori: «Quando si acquista un giocatore con tali cifre (28 milioni), devi valutare tutte le componenti, ma per quello che sta facendo direi soldi spesi bene»

Sul livello di crescita della squadra: «La proprietà ha scelto la linea giovani. Ogni anno verranno inseriti giocatori dalle enormi potenzialità. Pioli si troverà una squadra di altissimo potenziale».

Su Vlahovic: «È un attaccante di grande prospettiva, giovane e di enorme qualità. Per me ha il target da Milan».