Donadoni: «Mandzukic acquisto di spessore. Per lo Scudetto…»

Donadoni ha parlato del momento vissuto dal Milan e dell’ottimo mercato fatto da Maldini e Massara in questa sessione

Intervistato su Radio Anch’io Sport su Radio 1, Roberto Donadoni ha così parlato dell’ottimo mercato svolto dal Milan in questo gennaio:

«Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione fisica, se dovesse stare bene sarebbe un buon aiuto. Il fatto che il Milan non sia ritenuto una delle favorite per lo scudetto può essere un vantaggio ma il percorso adesso diventa più difficile. Ritengo comunque che i rossoneri abbiano tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine».