Domani rifinitura della squadra a San Siro per abituarsi allo stadio vuoto

Per la rifinitura in vista di Milan-Genoa i rossoneri si alleneranno a San Siro domani e non a Milanello come consuetudine

Il Milan nella giornata di domani svolgerà la seduta di rifinitura in vista di Milan-Genoa a San Siro e non, come da consuetudine, a Milanello. Stefano Pioli avrebbe infatti deciso di far vivere ai propri giocatori le sensazioni di giocare in uno stadio vuoto.

Come necessario per decreto governativo infatti la sfida Milan-Genoa, in programma domenica alle ore 15, si giocherà a porte chiuse.