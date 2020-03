“Distanti ma unite”, questo lo slogan del Milan Under 13 femminile che ha pubblicato pochi istanti fa un video sui propri account social

“Distanti ma unite” un messaggio semplice ma esaustivo quello lanciato dalle ragazze del Milan Under 13 femminile che provano nel loro piccolo a sensibilizzare l’Italia sul tema della prevenzione dal contagio Coronavirus.

Si resta a casa, ognuno nella propria, con la passione per il calcio e per il Milan che unisce ognuna di loro anche in un momento così difficile per tutto il Paese.