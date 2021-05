Diritti TV: Sky sfida DAZN, oggi prima udienza per il ricorso

Diritti TV: nella giornata di oggi andrà in scena la prima udienza sul ricorso presentato da Sky contro l’acquisizione dei pacchetti…

Oggi i club di Serie A si riuniranno in videoconferenza per cercare di assegnare il pacchetto 2 dei diritti tv. Nella stessa giornata andrà in scena anche la prima udienza sul ricorso presentato da Sky contro l’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte di Dazn per il ciclo 2021-2024.

Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, il ricorso presentato dalla pay-tv di Comcast si fonda sostanzialmente su sei motivi, a cominciare dalla “no single buyer rule” prevista dalla Legge Melandri che vieta a un singolo operatore di «acquisire i diritti su tutte le dirette del campionato o una parte preponderante». Inoltre, l’emittente satellitare ha accusato la Lega di abuso di posizione dominante e insieme a Dazn di intese restrittive della competizione, nonché di concorrenza sleale. Da qui la richiesta di bloccare l’assegnazione dei diritti a Dazn, ma anche di impedire ai due soggetti di pubblicizzare tale aggiudicazione in vista della prossima stagione.