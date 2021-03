Diritti TV Serie A, la questione Sky non è stata ancora risolta

Diritti TV Serie A, Fumata nera in Lega Serie A in merito all’assegnazione dell’ultimo pacchetto dei diritti

Diritti TV Serie A – Fumata nera in Lega Serie A in merito all’assegnazione dell’ultimo pacchetto dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Come riportato dall’Ansa, ci sarà un nuovo bando per determinare se l’offerta di Sky sarà idonea alla trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva con DAZN.

Tredici società favorevoli (Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Bologna, Spezia, Torino, Udinese, Milan, Parma e Roma), sette le astenute (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina).