Diritti tv: ecco quale è al momento il rischio più probabile

La Lega Serie A va verso l’elaborazione di un nuovo bando per i diritti tv del triennio 2021-2024. Troppa distanza tra le parti

Troppa distanza tra le parti. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport la Lega Serie A è sempre più vicina all’elaborazione di un nuovo bando per cedere i diritti tv del triennio 2021-2024. Resta ancora una settimana prima della scadenza, c’è ancora tempo per le votazioni ma la spaccatura è netta e l’accordo sembra trasformarsi ancora una volta in una fumata nera.