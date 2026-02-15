MN24 – Dirigenza Milan, Gerry Cardinale e lo stato maggiore incontrano la squadra nel nuovo corso societario

Dirigenza Milan a Milanello per un incontro strategico con il gruppo squadra: Gerry Cardinale ha visitato il centro sportivo

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e azionista di maggioranza del club, si è recato oggi a Milanello. Ad accompagnarlo era presente l’intera dirigenza Milan, composta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic — l’ex fuoriclasse svedese oggi braccio destro della proprietà — e dal direttore sportivo Igli Tare, dirigente di lungo corso ed esperto conoscitore del mercato internazionale.

Un segnale di continuità e presenza

La visita giunge a poco meno di un mese di distanza dall’ultimo passaggio ufficiale, datato 21 gennaio 2026. Questo incontro assume una valenza simbolica e politica di rilievo: si tratta infatti della prima uscita ufficiale di Cardinale da proprietario senza il supporto finanziario di Elliott. Il legame con la famiglia Singer è stato ufficialmente sciolto lo scorso 30 gennaio, a seguito della nota che comunicava il saldo del debito da circa 550 milioni di euro e l’ingresso del nuovo partner Comvest Credit Partners.

La presenza della dirigenza Milan al completo testimonia la volontà di dare continuità al progetto, mostrando una vicinanza fisica concreta ai calciatori e allo staff tecnico in un momento chiave della stagione.

Il colloquio con Allegri e il tributo a Maignan

Durante la mattinata, Cardinale ha assistito a una parte dell’allenamento, soffermandosi per un colloquio con Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica e la grande esperienza sulle panchine di Serie A. Il confronto è servito a ribadire la fiducia nel lavoro svolto sul campo.

Un momento particolarmente significativo è stato il saluto a Mike Maignan. Il proprietario ha rivolto i propri complimenti personali al portiere per il rinnovo del contratto, esprimendo grande soddisfazione per il suo ruolo centrale nello spogliatoio.

La giornata della dirigenza del Milan si è conclusa con un pranzo collettivo a Milanello. Questo gesto ha sigillato una mattinata di lavoro volta a dimostrare come la proprietà sia sempre più inserita nelle dinamiche quotidiane del club, garantendo stabilità e supporto costante a tutto l’ambiente rossonero.