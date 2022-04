Dionisi punge Scamacca: «Non merita i titoli che gli dedicano»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha criticato i numerosi elogi riservati a Gianluca Scamacca: l’attaccante deve migliorare molto

Commentando la sconfitta contro il Cagliari, Alessio Dionisi ha parlato di Gianluca Scamacca:

«Premesso che Gianluca sulle palle aeree non è bravo, migliorerà. Il primo avversario di Scamacca è stato sé stesso. Lui è un ragazzo giovane, con qualità e numeri. Ad oggi però non merita certi titoli, non può bastare mezzo campionato».