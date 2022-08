Dionisi: «Scudetto? Milan favorito così come Inter e Juve»

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato con la Juventus, mister Alessio Dionisi ha commentato così la lotta per il titolo

«Per quanto riguarda i favoriti credo che per ovvie ragioni sia la squadra campione d’Italia, la vicina di casa e la squadra che affronteremo lunedì, ma attenzione alle sorprese”, le parole del tecnico del Sassuolo»