Diogo Dalot sui social: «È stato un piacere far parte di questo team»

Diogo Dalot ha condiviso sui propri profili social un lungo post sulla stagione con il Milan. Parole di addio? Il terzino portoghese era in prestito secco dal Manchester United ed in questo momento i rossoneri non hanno avviato discorsi per un possibile prolungamento.

Queste le parole del classe ’99: «Nuovo paese, differenti esperienze, stessa passione. Che stagione piena di emozioni, con nuovi obiettivi da raggiungere e cose da imparare. È stata una grande annata per me ed un piacere far parte di questo team e questo meraviglioso club. Sono felice di averlo aiutato a tornare in Champions League!»

New country, different experiences, same passion!

What a season full of emotions, with new goals to achieve and new things to learn.

It was a great year for me and a pleasure to be part of this team and this amazing club. pic.twitter.com/DDVw1xQIlX

— Diogo Dalot (@DalotDiogo) May 24, 2021